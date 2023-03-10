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تنبيه خطير للآباء والأمهات: احذروا تناول أطفالكم هذه الأشياء
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تنبيه خطير للآباء والأمهات: احذروا تناول أطفالكم هذه الأشياء

تنبيه خطير للآباء والأمهات: احذروا تناول أطفالكم هذه الأشياء

تنبيه خطير للآباء والأمهات: احذروا تناول أطفالكم هذه الأشياء
٠٨:٢٨:١١ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من ابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال.

وقالت في أنفوجراف على “تويتر”: ابتلاع هذه الأجسام وخاصة البطاريات القرصية والكريات المغناطيسية والأشياء الحادة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ذات مضاعفات خطيرة

وأضافت: كما يمكن أن تهدد الحياة، والوقاية من خلال إبقاء الأجسام الغريبة بعيدة عن متناولهم هي بالتأكيد أفضل من البحث عن العلاج.

في وقت سابق، أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. الطب الباطني – استشاري مشارك.
  2. استشاري مشارك طب الأطفال العام.
  3. فني رعاية مرضى.
  4. أخصائي تمريض.
  5. والمزيد …

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عن المدينة:

  • مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ. وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية  شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة.
  • وحاليًا تتمتع مدينة الملك سعود، بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف. كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
ابتلاع الأشياء الغريبة الأطفال السعودية الملك سعود المملكة مدينة الملك سعود

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