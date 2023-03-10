“تليجرام” يطلق خاصية جديدة تستهدف هؤلاء لأول مرة

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كشف القائمون على تطبيق “تليجرام” الشهير عن إطلاق إصدار جديد للتطبيق حمل معه العديد من الميزات العملية والمفيدة للمستخدمين.

وحصل الإصدار الجديد من “تليجرام” على ميزة توفير الطاقة المحسّنة والتي تعمل على إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة والتأثيرات المرئية الأخرى للحفاظ على طاقة البطارية وتحسين الأداء على الأجهزة.

تفعيل الميزة الجديدة

وأوضح المطورون أنه عند تفعيل الميزة الجديدة تقوم الميزة بإيقاف بعض المؤثرات المرئية في التطبيق عند انخفاض مستوى شحن بطارية الهاتف أو الجهاز الذكي، ويمكن التحكم بهذه الميزة لتقوم بإيقاف تأثيرات معينة بشكل انتقائي.

ويتيح الإصدار الجديد من “تليجرام” أيضا إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو والبودكاست والرسائل الصوتية والفيديو بأي سرعة – من 0.2x إلى 2.5x.

دعم محسن

كما حصل التطبيق على دعم محسن للمجلدات في أنظمة iOS وفرز حزم الملصقات حسب وقت الاستخدام، وتمت إضافة رموز تعبيرية جديدة.

وأضيفت ميزات جديدة إلى “تليغرام” لدعم الروبوتات الرقمية لتصف المحتوى بلغات جديدة.

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