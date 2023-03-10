شاهد.. السيول تجري كالأنهار بوادي بطاط جنوب المخواة في الباحة

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مع انخفاض درجات الحرارة في مناطق مختلفة جنوب المملكة، جرت السيول كالأنهار بوادي بطاط جنوب المخواة في الباحة.

أمطار غزيرة أدت لجريان وتدفق السيول

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على محافظات الباحة اليوم، لجريان السيول والأودية وسد أجواء شتوية باردة.

سيول برحرح شمال #الباحه الآن س ٢.٥٥ م الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤

عضو المجموعة صالح الحارثي pic.twitter.com/SkvjLNpFVW — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 10, 2023

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

🔴 فيديو

سيل وادي بطاط

جنوب #المخواة

الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤هـ

10 مارس 2023م

متابعة | علي الدياني

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أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

ونبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وجازان ونجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى المساء.

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