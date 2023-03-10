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شاهد.. السيول تجري كالأنهار بوادي بطاط جنوب المخواة في الباحة
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شاهد.. السيول تجري كالأنهار بوادي بطاط جنوب المخواة في الباحة

شاهد.. السيول تجري كالأنهار بوادي بطاط جنوب المخواة في الباحة

شاهد.. السيول تجري كالأنهار بوادي بطاط جنوب المخواة في الباحة
٠٧:٥٢:١١ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع انخفاض درجات الحرارة في مناطق مختلفة جنوب المملكة، جرت السيول كالأنهار بوادي بطاط جنوب المخواة في الباحة.

أمطار غزيرة أدت لجريان وتدفق السيول

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على محافظات الباحة اليوم، لجريان السيول والأودية وسد أجواء شتوية باردة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

ونبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وجازان ونجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى المساء.

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