“مصير واحد”.. أول تعليق لوزير الخارجية على عودة العلاقات السعودية الإيرانية

تواصل – فريق التحرير:

علق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على عودة العلاقات السعودية الإيرانية وافتتاح سفارة البلدين خلال شهرين.

وأضاف: يجمع دول المنطقة مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذجٍ للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا.

وأضاف: يجمع دول المنطقة مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذجٍ للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا.

وقال الأمير عبر صفحته الشحصية على “تويتر”: يأتي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة.

وقال الأمير عبر صفحته الشحصية على “تويتر”: يأتي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة.

توالت ردود الفعل المرحبة بالاتفاق على استئناف العلاقات بين إيران والمملكة، والذي جرى الإعلان عنه اليوم الجمعة في بكين برعاية صينية.

يأتي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة. يجمع دول المنطقة مصير واحد، وقواسم مشتركة، تجعل من الضرورة أن نتشارك سويا لبناء أنموذجٍ للازدهار والاستقرار لتنعم به شعوبنا. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) March 10, 2023

عودة العلاقات

وسارعت كل من سلطنة عمان والعراق إلى الترحيب بالاتفاق الذي لعبا دورًا في التوصل إليه عبر رعايتهما جلسات حوار على مدار العامين الماضيين إلى أن توجا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم، وأنهى قطيعة دبلوماسية استمرت لنحو سبع سنوات.

وفي هذا السياق “أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م – 2022م”، بحسب البيان.

اقرأ أيضًا:

سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

وأصدرت الخارجية العمانية أعربت فيه عن ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين، باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ورحبت كذلك بالاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

اقرأ أيضًا:

“صفحة جديدة”.. العراق يرحب باتفاق استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

العراق يرحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

ورحب بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، باستئاف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع استمر لنحو 7 سنوات.

وقال إن “وزارة الخارجيَّة تُعرِبُ عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين الجارين”.

وأضاف البيان، أن” المساعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين،وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنةِ عُمان وجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، وصولاً للحظة الاتفاق،الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة،بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة”.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

تعليق البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

وفي واشنطن، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية.

وأضاف لوكالة “رويترز”: “بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس (جو) بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي”.

اقرأ أيضا: