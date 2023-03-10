إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في مسيرات تندد بالاحتلال

تواصل – وكالات:

أصيب 3 فلسطينيين اليوم الجمعة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد صلاة الجمعة ، بمشاركة المئات من أبناء البلدة.

استشهاد شاب على يد مستوطن

وصباح اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ “21 عامًا”، برصاص مستوطن، شرق قلقيلية.

وحسب وكالة “وفا”، فقد أطلق مستوطن النار صباح اليوم، صوب الشاب الشيخ- وهو من قرية سنيريا جنوب قلقيلية- في محيط مستوطنة “معاليه شمرون” الجاثمة على أراضي بلدتي كفر ثلث وعزون شرق المحافظة، وقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد.

إصابات بجروح مختلفة والعشرات بالاختناق

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان مما أدى لوقوع 3 إصابات بجروح مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيًا.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وأعادوا باتجاههم قنابل الغاز، فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات.

وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة وأطلقوا طائرات مسيرة لمراقبة تحركات الشبان ونصبوا كمائن في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان.

مواجهات مع الاحتلال جنوب شرق بيت لحم

في الوقت نفسه، اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث تركزت المواجهات في منطقة “خربة تقوع” عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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