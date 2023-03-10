ترحيب واسع باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

تواصل – فريق التحرير:

توالت ردود الفعل المرحبة بالاتفاق على استئناف العلاقات بين إيران والمملكة، والذي جرى الإعلان عنه اليوم الجمعة في بكين برعاية صينية.

وسارعت كل من سلطنة عمان والعراق إلى الترحيب بالاتفاق الذي لعبا دورًا في التوصل إليه عبر رعايتهما جلسات حوار على مدار العامين الماضيين إلى أن توجا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم، وأنهى قطيعة دبلوماسية استمرت لنحو سبع سنوات.

وفي هذا السياق “أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م – 2022م”، بحسب البيان.

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سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

وأصدرت الخارجية العمانية أعربت فيه عن ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين، باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ورحبت كذلك بالاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

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“صفحة جديدة”.. العراق يرحب باتفاق استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

العراق يرحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

ورحب بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، باستئاف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع استمر لنحو 7 سنوات.

وقال إن “وزارة الخارجيَّة تُعرِبُ عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين الجارين”.

وأضاف البيان، أن” المساعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين،وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنةِ عُمان وجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، وصولاً للحظة الاتفاق،الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة،بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة”.

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أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

تعليق البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

وفي واشنطن، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية.

وأضاف لوكالة “رويترز”: “بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس (جو) بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي”.

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ترحبب إيراني باستئناف العلاقات مع السعودية

من جانبها، قالت إيران إنها تتطلع إلى المستقبل في العلاقات مع المملكة في أعقاب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن تعزيز العلاقات مع السعودية سيؤدي لمزيد من الاستقرار. وأضاف أن إيران تتطلع إلى المستقبل في العلاقات مع السعودية، واصفًا المحادثات معها بأنها كانت صريحة وشفافة وبناءة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن استئناف العلاقات بين إيران والمملكة يوفر “إمكانيات كبيرة” للبلدين والمنطقة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن “عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية توفر إمكانيات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي”.

وأوضح أن “سياسة الجوار باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تمضي بقوة في المسار الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط نحو إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية”، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وكانت الرياض أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران.

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نص بيان استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

وجاء في نص بيان استئناف العلاقات السعودية الإيرانية:

“استجابةً لمبادرة كريمة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية..

وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية..

ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما.

والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.

فقد جرت في الفترة من 6 – 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ومعالي الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م-2022م.

كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

وتعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م.