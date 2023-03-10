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أمطار وسيول وشلالات.. طقس متقلب على الباحة والقنفذة وعسير(فيديوهات)

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أمطار وسيول وشلالات.. طقس متقلب على الباحة والقنفذة وعسير(فيديوهات)

أمطار وسيول وشلالات.. طقس متقلب على الباحة والقنفذة وعسير(فيديوهات)

أمطار وسيول وشلالات.. طقس متقلب على الباحة والقنفذة وعسير(فيديوهات)
٠٦:٢١:٤٤ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وتدفق الشلالات في مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار وسيول وشلالات

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على دوس شمال المندق بالباحة، وجريان السيول بوادي قنونا العرضية الشمالية شرق القنفذة بمكة، وذلك مع تدفق شلالات جبل ثربان بتهامة عسير.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

ونبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

كما نبّة المركز من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول بالمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

“الأرصاد” ينبه من أمطار على منطقة نجران

فيما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، متوقعًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل.

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