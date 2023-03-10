أمطار وسيول وشلالات.. طقس متقلب على الباحة والقنفذة وعسير(فيديوهات)

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وسط أجواء شتوية باردة تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول وتدفق الشلالات في مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار وسيول وشلالات

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار على دوس شمال المندق بالباحة، وجريان السيول بوادي قنونا العرضية الشمالية شرق القنفذة بمكة، وذلك مع تدفق شلالات جبل ثربان بتهامة عسير.

🔴 فيديو

امطار وبرد بلاد دوس شمال #المندق بمنطقة #الباحة

الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤هـ

10 مارس 2023م

متابعة | عبدالعزيز الزهراني

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. pic.twitter.com/6k25h2v6Xx — طقس (@tqqs) March 10, 2023

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

ونبّه المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

🔴 فيديو مباشر

سيل وادي قنونا العرضية الشمالية

شرق #القنفذة

الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤هـ

10 مارس 2023م

متابعة | عمر الضامي

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. pic.twitter.com/Ys0CPqflDv — طقس (@tqqs) March 10, 2023

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

كما نبّة المركز من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول بالمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

🔴 فيديو

شلالات جبل ثربان بتهامة عسير

الجمعة ١٨ شعبان ١٤٤٤هـ

10 مارس 2023م

متابعة | عمر الضامي

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. pic.twitter.com/iXkIRffI1Q — طقس (@tqqs) March 10, 2023

“الأرصاد” ينبه من أمطار على منطقة نجران

فيما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، متوقعًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل.

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