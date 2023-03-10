خدمة اليوم.. 3 خطوات للتوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية “إمام أو مؤذن”
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، 3 خطوات للتوظيف “إمام أو مؤذن”، حيث أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن هذه الخدمة تتيح التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
* الخطوات
1 – سجل الدخول.
2 – اضغط على الوظيفة المطلوبة: إمام أو مؤذن.
3 – قدّم طلب الخدمة.
* المتطلبات
1 – مراعاة الشروط المطلوبة لكل صنف من الوظائف.
* خدمة العملاء
وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966-11-223-6222″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.
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