الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة اليوم.. 3 خطوات للتوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية “إمام أو مؤذن”
ترحيب واسع باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية
الدفاع المدني بالرياض يُنقذ شخصين علقا في حفرة (صور)
تنبيه مهم من “حرس الحدود” للمتنزهين ومرتادي الطرق البرية
أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية
بالفيديو.. لحظة مشاركة ولي العهد في دفن جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية “إمام أو مؤذن”

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية “إمام أو مؤذن”

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية “إمام أو مؤذن”
٠٦:١٨:٣٥ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، 3 خطوات للتوظيف “إمام أو مؤذن”، حيث أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن هذه الخدمة تتيح التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

* الخطوات

1 – سجل الدخول.

2 – اضغط على الوظيفة المطلوبة: إمام أو مؤذن.

3 – قدّم طلب الخدمة.

* المتطلبات

1 – مراعاة الشروط المطلوبة لكل صنف من الوظائف.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966-11-223-6222″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 9 خطوات للتعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة

خدمة اليوم.. بالخطوات أسهل طريقة لتقديم طلبات نقض الحكم عبر ناجز

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتيسير التسهيلات المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتسجيل في برنامج تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إمام الوظائف الشاغرة خدمة اليوم خطوات التوظيف مؤذن وزارة-الشؤون-الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
“تواصل” تكشف تحريف رسالة إمام “جامع عثمان” بالواديين

“تواصل” تكشف تحريف رسالة إمام “جامع عثمان” بالواديين

٠٥:٤٧ ص، الأثنين، ٠٧ يوليو ٢٠١٤
مع اقتراب العيد.. غرفة الرياض تكشف أبرز أساليب غش المواشي

مع اقتراب العيد.. غرفة الرياض تكشف أبرز أساليب غش المواشي

٠٢:٠٣ م، الخميس، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤
شاهد.. إعصار مدمر يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويتسبب في سقوط قتلى

شاهد.. إعصار مدمر يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويتسبب في سقوط قتلى

١١:٣٩ ص، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥
“الداخلية” ترصد جهات حكومية تعطل إجراءات الوفود الأجنبية

“الداخلية” ترصد جهات حكومية تعطل إجراءات الوفود الأجنبية

٠٣:٠٢ ص، الجمعة، ١٥ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *