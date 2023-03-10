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تنبيه مهم من “حرس الحدود” للمتنزهين ومرتادي الطرق البرية
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تنبيه مهم من “حرس الحدود” للمتنزهين ومرتادي الطرق البرية

تنبيه مهم من “حرس الحدود” للمتنزهين ومرتادي الطرق البرية

تنبيه مهم من “حرس الحدود” للمتنزهين ومرتادي الطرق البرية
٠٦:٠٥:٠٢ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جددت المديرية العامة لحرس الحدود التنبيه على جميع المتنزهين بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية البرية.

وقال حساب حرس الحدود في موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” :” يهيب حرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية البرية”.

تنبيه سابق للمواطنين والمقيمين

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية.

وأكدت أنها تطالب الجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

عقوبات مغلظة نص عليها نظام أمن الحدود

وأوضحت أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25.000 ريال أو بهما معًا.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المديرية العامة لحرس الحدود حرس الحدود

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