الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية
بالفيديو.. لحظة مشاركة ولي العهد في دفن جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز
أول رد فعل من طهران على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية
استشاري عيون: هذا أخطر ما يصيب الشباب بالعمى في المملكة (فيديو)
خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: فضائل الصدقة والصيام واستغلال موسم الطاعات
اليورو يسجل 3.97.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية
٠٦:٠١:١٦ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

علّق البيت الأبيض على الاتفاق بشأن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، والذي جرى برعاية صينية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية.

وأضاف لوكالة “رويترز”: “بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع: “يُعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي”.

اقرأ أيضًا:

سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

واتفقت المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، بحسب بيان مشترك صدر في بكين نقلته وكالة “واس” اليوم الجمعة.

وتضمن البيان “الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضاف البيان: “واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م..

والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م”، بحسب نص البيان.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين

وساطات إقليمية لاستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

يذكر أن العلاقات السعودية الإيرانية انقطعت في عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

وبذلت مساع ووساطات إقليمية في محاولة لإعادة العلاقات لسابق عهدها.

وفي هذا السياق “أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م – 2022م”، بحسب البيان.

الكلمات الدلالية:
استئناف العلاقات السعودية الإيرانية السعودية وإيران العلاقات السعودية الإيرانية علاقات السعودية وإيران عودة العلاقات عودة العلاقات السعودية الإيرانية

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني الباحة» ينتشل فتاة متوفاة من وادي ثراد (صور)

«مدني الباحة» ينتشل فتاة متوفاة من وادي ثراد (صور)

٠٧:١٣ م، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥
شركة الكهرباء تحصل على تمويل 900 مليون دولار لإنشاء محطة توليد

شركة الكهرباء تحصل على تمويل 900 مليون دولار لإنشاء محطة توليد

٠٢:٤٦ ص، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠١٦
القارئ عبدالإله العجيري لـ«تواصل»: حامل القرآن «ما صَدَقَ الله» إذا طلب الشهرة

القارئ عبدالإله العجيري لـ«تواصل»: حامل القرآن «ما صَدَقَ الله» إذا طلب الشهرة

٠٢:٢٦ ص، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠١٥
«الهيئة» تدشن مشروعاً لتطوير العمل الميداني الأحد المقبل

«الهيئة» تدشن مشروعاً لتطوير العمل الميداني الأحد المقبل

١١:٤٥ م، الجمعة، ١٢ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *