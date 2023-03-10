أول تعليق من البيت الأبيض على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

تواصل – وكالات:

علّق البيت الأبيض على الاتفاق بشأن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، والذي جرى برعاية صينية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية.

وأضاف لوكالة “رويترز”: “بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع: “يُعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي”.

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استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

واتفقت المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، بحسب بيان مشترك صدر في بكين نقلته وكالة “واس” اليوم الجمعة.

وتضمن البيان “الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضاف البيان: “واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م..

والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م”، بحسب نص البيان.

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وساطات إقليمية لاستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

يذكر أن العلاقات السعودية الإيرانية انقطعت في عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

وبذلت مساع ووساطات إقليمية في محاولة لإعادة العلاقات لسابق عهدها.

وفي هذا السياق “أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م – 2022م”، بحسب البيان.