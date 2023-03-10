الدفاع المدني بالرياض يُنقذ شخصين علقا في حفرة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض شخصين علقا في حفرة إثر هبوط في تربة مبنى قيد الإنشاء.

وأوضح حساب الدفاع المدني على “تويتر”، أنه تم نقل الشخصين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخماد حريق

ويوم الثلاثاء الماضي، باشرت فرق الدفاع المدني إخماد حرق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني حائل أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات، بفضل الله”.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت في وقت سابق، تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع وتفادي مخاطر اندلاع الحرائق.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

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