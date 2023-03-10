“طريف” تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم.. وهذا ما يحدث بالمنطقة الشرقية ومكة

تواصل – فريق التحرير:

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

ولامست المحافظة 5 درجات مئوية، كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

انخفاض في درجات الحرارة

ونشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل تعرض بعض المدن والمناطق والمحافظات لانخفاض في درجات الحرارة ورياح وأتربة.

ففي المنطقة الشرقية تتعرض “الأحساء وبقيق” للأتربة المثارة والرياح الشديدة وشبه انعدام في الرؤية.

وفي “تربة ورنيه” بمنطقة مكة المكرمة تتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة كذلك.

أما في منطقة عسير وبالتحديد في “العربية وبيشه وتثليث وطريب” فتتعرض لأمطار غزيرة متوسطة إلى غزيرة.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

وقال المركز إن ذلك سيكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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