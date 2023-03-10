الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية
“الغطاء النباتي” ينظم فعالية اليوم الدولي للغابات تحت شعار “الغابات والصحة”
عاجل.. استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها الثرى (صور)
4 أسباب لتزايد الجلطات بين الشباب بالمملكة خلال الشتاء (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية
٠٤:٤٠:٣١ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

كما رحبت كذلك بالاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران 

وكانت المملكة وإيران اتفقتا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، وفق ما جاء في بيان مشترك نقلته اليوم الجمعة وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين.

يذكر أن العلاقات السعودية – الإيرانية انقطعت في عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

اقرأ أيضًا:

أمريكا: عقوبات على الصين وإيران وتجميد أصول روسية بـ58 مليار دولار

وزير الخارجية: الحوار مع إيران ممكن والوضع في سوريا غير مقبول

الكلمات الدلالية:
استئناف العلاقات السعودية الإيرانية السعودية وإيران العلاقات السعودية الإيرانية علاقات السعودية وإيران عودة العلاقات عودة العلاقات السعودية الإيرانية

مواد ذات صلة

المزيد
«الجمارك»: إحباط 131 محاولة تهريب عملات مزورة بقيمة 14 مليون ريال

«الجمارك»: إحباط 131 محاولة تهريب عملات مزورة بقيمة 14 مليون ريال

١٢:٥٧ ص، السبت، ٠٤ مارس ٢٠١٧
أكثر من مليون ونصف حاج يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام (صور)

أكثر من مليون ونصف حاج يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام (صور)

٠٢:٢٦ م، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٦
مقتل 3 شبان مسلمين في “حادث عنصري” بأمريكا

مقتل 3 شبان مسلمين في “حادث عنصري” بأمريكا

٠٢:٢٢ م، الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠١٥
«العمل» تطرح مسودة قرار «نطاقات الموزون» أمام المهتمين في بوابة «معاً»

«العمل» تطرح مسودة قرار «نطاقات الموزون» أمام المهتمين في بوابة «معاً»

٠٣:٣٥ م، الخميس، ٠٣ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *