سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية

تواصل – وكالات:

أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

كما رحبت كذلك بالاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

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استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وكانت المملكة وإيران اتفقتا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، وفق ما جاء في بيان مشترك نقلته اليوم الجمعة وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين.

يذكر أن العلاقات السعودية – الإيرانية انقطعت في عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

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