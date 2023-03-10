بالفيديو.. لحظة مشاركة ولي العهد في دفن جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز

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أظهر مقطع فيديو لحظة مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، رحمها الله، الثرى في مقبرة العود بالرياض.

وأدى ولي العهد صلاة الميت على جثمان سموها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

الديوان الملكي

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا، أمس الخميس، بانتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى رحمة الله تعالى.

وذكر البيان أنه سيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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