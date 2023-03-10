تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما شارك سموه في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود بالرياض.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا، أمس الخميس، بانتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى رحمة الله تعالى.

وذكر البيان أنه سيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

#ولي_العهد يؤدي اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/mifPGgiSY0 — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 10, 2023

#ولي_العهد يشارك في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود في الرياض#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/IQw7Y2ZBAL — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 10, 2023

اقرأ أيضًا:

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود