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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها الثرى (صور)
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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها الثرى (صور)

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها الثرى (صور)

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها الثرى (صور)
٠٣:٤٧:٤٠ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما شارك سموه في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود بالرياض.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا، أمس الخميس، بانتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى رحمة الله تعالى.

وذكر البيان أنه سيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

 

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اخبار السعودية الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الديوان الملكي محمد بن سلمان ولي العهد

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