استشاري عيون: هذا أخطر ما يصيب الشباب بالعمى في المملكة (فيديو)

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قال استشاري طب العيون، الدكتور محمد المتعب، إن من أسوأ اللحظات التي تمر على أي طبيب عيون عندما يقابل شابًا استهلك خمرًا مصنعًا محليًا “العرق” وأدى بعد ذلك إلى فقدانه للبصر كليًا.

وأضاف في مقابلة مع “قناة السعودية”: “من أسوأ اللحظات التي تمر على أي طبيب عيون، أن يقف عاجزًا بسبب التأخر، يأتي (المريض) متأخرًا للعلاج، بسبب فقط أنه يحتاج إلى نصف ساعة كل سنة لفحص عينه، أي خمس ساعات كل عشر سنوات”.

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انتشار مادة الميثانول بين الشباب

وأشار إلى الأمر الثاني وهو انتشار مادة الميثانول بين الشباب، والتي أدت إلى حصول حالات عمى بينهم، لافتًا إلى أن هناك زملاء متخصصين في أعصاب العين يقولون إن هناك حالات تزداد سوءًا من يوم لآخر، بسبب تناول الميثانول.

وذكر المتعب أنه عند الحضور متأحرًا للعلاج، أو الحصول على مادة الميثانول يقف الطبيب في تلك الحالة مكتوف الأيدي.

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ما مادة الميثانول؟

والميثانول سائل صاف عديم اللون يستخدم في الصناعة الكيميائية، وعلى الرغم من كونه يتشابه في تركيبته الكيميائية مع الإيثانول إلا أنهما يختلفان اختلافًا كبيرًا للغاية فيما يخص آثارهما السامة، إذ لا يجب أن تشرب الميثانول أبدًا.

غالبًا ما يتم تسجيل حوادث مميتة عند شرب الخمور المغشوشة، أي الخمور الممزوجة بالميثانول. ويمكن لهذه المادة أن تدخل في شرب الخمر بطرق مختلفة، حيث لا يلاحظ شارب الخمر أي شيء لأن طعم الميثانول والإيثانول لا يمكن تمييزه.