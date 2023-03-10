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اليورو يسجل 3.97.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يسجل 3.97.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يسجل 3.97.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٥:٣٧:٠٥ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة 10 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.97 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 4.05

تراجع مؤشر الدولار

وأمس، تراجع مؤشر الدولار 0.2% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور أمس. ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية.

الفضة والمعادن النفيسة 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 20.9 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 939.13 دولار للأوقيةوتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1364.21 دولار للأوقية.

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