ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 10 من مارس داخل المملكة، حيث سجل عيار 24 نحو 221.53 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.07 ريال.

عيار 21 يسجل 193.85 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.85 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.15 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.23 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.77 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6890 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1551 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 221,532 ريال.

في سياق متصل، صعدت أسعار الذهب، أمس الخميس، في نطاق ضيق، وسط حذر المستثمرين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي يمكن أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1816.89 دولار للأوقية، بحلول الساعة (09:17) بتوقيت جرينتش بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 28 فبراير أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% فقط إلى 1820.40 دولار للأوقية، حسب “الاقتصادية”.

وبحسب “رويترز”، قال المحلل المستقل روس نورمان إن الارتفاع الطفيف للذهب يأتي نتيجة الإقبال على الشراء مع تراجع الأسعار.

لكن الأمور لا تبدو شديدة الإيجابية للذهب مع احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

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