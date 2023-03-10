4 أسباب لتزايد الجلطات بين الشباب بالمملكة خلال الشتاء (فيديو)

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حذر استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات، الدكتور محمد البارقي من تزايد نسبة الإصابة في الجلطات بالمملكة بين الشباب صغار السن، وهي الظاهرة التي بدت ملاحظة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف البارقي في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”: “عمر الجلطة وشرايين القلب في المملكة أكبر من العالم الخارجي والغرب بـ 10 سنوات للأسف الشديد”، الأمر الذي عزاه خصوصًا إلى مشاكل متعلقة بالسكر والضغط والتدخين والسمنة.

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الإصابة بالجلطات بين الشباب في فصل الشتاء

ولفت إلى تزايد الإصابة بالجلطات بين فئة الشباب في فصل الشتاء خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير، مشيرًا إلى ظهور الجلطات بين الشباب صغار السن في المرحلة العمرية من 27 عامًا إلى 40 عامًا.

وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها:

-قلة الحركة.

-السمنة الزائدة.

-انتشار السكر الوراثي في بعض العائلات.

-التدخين.

الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا

وبين استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات، أن الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا، مع ذلك أكد أن الوعي الآن أكبر من الأول.

وشدد على أن المدارس ووزارة التعليم يقع عليها دور كبير في التوعية بالمخاطر، لأنه من المفترض أن تبدأ ترسبات الكوليسترول في العشرينيات وتظهر مشاكلها في الثلاثينيات.