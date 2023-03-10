الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
سلطنة عمان ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية
“الغطاء النباتي” ينظم فعالية اليوم الدولي للغابات تحت شعار “الغابات والصحة”
عاجل.. استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز ويشارك في مواراة جثمانها الثرى (صور)
4 أسباب لتزايد الجلطات بين الشباب بالمملكة خلال الشتاء (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

4 أسباب لتزايد الجلطات بين الشباب بالمملكة خلال الشتاء (فيديو)

4 أسباب لتزايد الجلطات بين الشباب بالمملكة خلال الشتاء (فيديو)

4 أسباب لتزايد الجلطات بين الشباب بالمملكة خلال الشتاء (فيديو)
٠٣:٤٣:٢٨ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات، الدكتور محمد البارقي من تزايد نسبة الإصابة في الجلطات بالمملكة بين الشباب صغار السن، وهي الظاهرة التي بدت ملاحظة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف البارقي في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”: “عمر الجلطة وشرايين القلب في المملكة أكبر من العالم الخارجي والغرب بـ 10 سنوات للأسف الشديد”، الأمر الذي عزاه خصوصًا إلى مشاكل متعلقة بالسكر والضغط والتدخين والسمنة.

اقرأ أيضًا:

استشاري يوضح أكثر العوامل المسببة لجلطات القلب

الإصابة بالجلطات بين  الشباب في فصل الشتاء

ولفت إلى تزايد الإصابة بالجلطات بين فئة الشباب في فصل الشتاء خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير، مشيرًا إلى ظهور الجلطات بين الشباب صغار السن في المرحلة العمرية من 27 عامًا إلى 40 عامًا.

وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها:

-قلة الحركة.

-السمنة الزائدة.

-انتشار السكر الوراثي في بعض العائلات.

-التدخين.

الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا

وبين استشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات، أن الكوليسترول الوراثي في الخليج الأعلى عالميًا، مع ذلك أكد أن الوعي الآن أكبر من الأول.

وشدد على أن المدارس ووزارة التعليم يقع عليها دور كبير في التوعية بالمخاطر، لأنه من المفترض أن تبدأ ترسبات الكوليسترول في العشرينيات وتظهر مشاكلها في الثلاثينيات.

الكلمات الدلالية:
أسباب الإصابة بالجلطات إصابة الشباب بالجلطات الدكتور محمد البارقي تزايد الإصابة في الجلطات بالمملكة

مواد ذات صلة

المزيد
«تمزيق» الاتفاق النووي يضع «ترامب» في مواجهة دولية

«تمزيق» الاتفاق النووي يضع «ترامب» في مواجهة دولية

١١:٣٣ م، السبت، ١٢ نوفمبر ٢٠١٦
بالصور.. ضبط 4.5 طن مخللات وبهارات فاسدة في جدة

بالصور.. ضبط 4.5 طن مخللات وبهارات فاسدة في جدة

٠٥:٢٥ م، الأثنين، ١٥ فبراير ٢٠١٦
استحداث إدارة للضرائب غير المباشرة في هيئة «الزكاة»

استحداث إدارة للضرائب غير المباشرة في هيئة «الزكاة»

٠٨:٣٧ ص، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠١٦
صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة

١٠:٢٦ ص، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *