300 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين إلى جمهورية موريتانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، أن الوزارة، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تسلمت هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- من القرآن الكريم بمختلف الأحجام.

وأوضح ان هذه الهدية تبلغ “300.000” ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ووزعت المصاحف على المتسابقين والمشاركين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية في الجمهورية الموريتانية، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

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مراسم تسليم الهدية

وتسلم الهدية كذلك إلى المراكز والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم، وستجرى مراسم تسليم الهدية في العاصمة نواكشوط، اليوم الجمعة السابع عشر من شهر شعبان لعام 1444هـ، بعد وصول كل الشحنات.

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وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعة ونشرًا وتعليمًا.