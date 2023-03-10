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تفاصيل اتفاقية “النقل” لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع البحري

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تفاصيل اتفاقية “النقل” لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع البحري

تفاصيل اتفاقية “النقل” لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع البحري

تفاصيل اتفاقية “النقل” لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع البحري
٠٣:٣٨:٠٠ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وقع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك لم، في لندن عقدًا لدعم مشروع IMOCares، الهادف إلى دعم الجهود الدولية لتمكين التقنيات الحديثة في القطاع البحري، ودعم تطوير التكنولوجيا في العالم.

3 أهداف للمشروع 

ويهدف هذا المشروع إلى ما يلي:

1- تعزيز العمل المشترك ودعم الجهود المشتركة مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق ودعم البلدان النامية.

2- تعزيز التنمية البحرية

3- بناء القدرات للدول الأعضاء في المنظمة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تكنولوجيا متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات الطبيعية.

كما يشمل المشروع الذي يمتد على هاكثون عالمي للتكنولوجيا البحرية ومؤتمر علمي وورش عمل متخصصة وبحوث ودراسات حول الابتكار في التقنيات البحرية ونشرات وتقارير دورية حول واقع القطاع البحري.

وتأتي هذه الجهود للمملكة امتدادًا للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتنسجم مع الجهود الدولية في هذا الشأن لما يمثله القطاع البحري العالمي من أهمية كبرى وبعد إستراتيجي للقطاعات الأخرى كافة وفي مقدمتها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.

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الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة النقل الهيئة العامة للنقل هيئة النقل

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