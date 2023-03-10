بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: المسلم لا يحتقر صدقته ولو كانت شقّ تمرة

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قال الدكتور ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، إن المسلم لا يحتقر صدقته ولو كانت شقّ تمرة أو لقمة خبز.

وأضاف “المعيقلي” في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: رب درهم سبق ألف درهم وإن الله ليدخل بلقمة الخبز ومثلهما مما ينتفع به المسكين.

وتابع: قال النبي “من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل، فتصدقوا أيها المؤمنون بما تستطيعون”.

وفي سياق متصل، أوضح “المعيقلي” إنه لا يبقى للإنسان من ماله يوم القيامة إلا ما تصدق به.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “كان للصدقة منزلة عظيمة فهي من أجل العبادات والقربات التي يحبها الله ورسوله”.

وتابع: “ما ينفقه العبد ابتغاء وجه الله هو ما يجده أمامه يوم القيامة فلا يبقى له من ماله إلا ما تصدق به فادخر ثوابه لآخرته، وما سوى ذلك، فهو ذاهب وتاركه لغيره”.

سماحة الإسلام

في سياق متصل، أكد “المعيقلي” سماحة الإسلام ويسر الشريعة وجوانب الرحمة فيه ونبذ التطرف والغلو والإرهاب، مشيراً إلى أن سماحة الإسلام لا تنافي الحفاظ على الأوطان والأمن والأمان وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومواجهة التطرف والإرهاب، وأن السماحة والوسطية ليست بمعنى الضعف والانهزامية.

منهج سلفنا الصالح

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع دار السلام في منطقة اللوديام بعاصمة جنوب إفريقيا: ”هذا المنهج الوسطي السوي، هو منهج سلفنا الصالح، والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا.

ولقد تولت المملكة زمام المبادرة في ترسيخ معاني السماحة الإسلامية، والاعتدال والوسطية ومحاربة الغلو والتشدد والإرهاب والتطرف من خلال المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والندوات والتعاون مع العلماء والقادة في الدول الشقيقة والصديقة “.

السماحة تثمر الحب والتراحم

وبين أن السماحة تثمر مجتمعا يسوده الحب والتراحم والتعاون والتلاحم وبالسماحة يقوى الإيمان وتجمع الكلمة, لافتاً إلى أن السماحة من أعظم مقاصد الشريعة التي يجب التمسك والاعتصام بها مستشهداً بقوله تعالى : “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا”.

حفل عشاء

من جانب آخر، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، بمقر إقامته بالعاصمة, حفل عشاء تكريماً لإمام الحرم المكي, بحضور سفراء الدول العربية والإسلامية وكبار الشخصيات السياسية والإسلامية بجنوب إفريقيا .

لمعيقلي، إنه لا يبقى للإنسان من ماله يوم القيامة إلا ما تصدق به.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “كان للصدقة منزلة عظيمة فهي من أجل العبادات والقربات التي يحبها الله ورسوله”.

وتابع: “ما ينفقه العبد ابتغاء وجه الله هو ما يجده أمامه يوم القيامة فلا يبقى له من ماله إلا ما تصدق به فادخر ثوابه لآخرته، وما سوى ذلك، فهو ذاهب وتاركه لغيره”.

سماحة الإسلام

في سياق متصل، أكد “المعيقلي” سماحة الإسلام ويسر الشريعة وجوانب الرحمة فيه ونبذ التطرف والغلو والإرهاب، مشيراً إلى أن سماحة الإسلام لا تنافي الحفاظ على الأوطان والأمن والأمان وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومواجهة التطرف والإرهاب، وأن السماحة والوسطية ليست بمعنى الضعف والانهزامية.

منهج سلفنا الصالح

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع دار السلام في منطقة اللوديام بعاصمة جنوب إفريقيا : ” هذا المنهج الوسطي السوي، هو منهج سلفنا الصالح، والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولقد تولت المملكة زمام المبادرة في ترسيخ معاني السماحة الإسلامية، والاعتدال والوسطية ومحاربة الغلو والتشدد والإرهاب والتطرف من خلال المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والندوات والتعاون مع العلماء والقادة في الدول الشقيقة والصديقة “.

السماحة تثمر الحب والتراحم

وبين أن السماحة تثمر مجتمعا يسوده الحب والتراحم والتعاون والتلاحم وبالسماحة يقوى الإيمان وتجمع الكلمة, لافتاً إلى أن السماحة من أعظم مقاصد الشريعة التي يجب التمسك والاعتصام بها مستشهداً بقوله تعالى : “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا”.

حفل عشاء

من جانب آخر، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، بمقر إقامته بالعاصمة, حفل عشاء تكريماً لإمام الحرم المكي, بحضور سفراء الدول العربية والإسلامية وكبار الشخصيات السياسية والإسلامية بجنوب إفريقيا .

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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: لا يبقى للإنسان من ماله يوم القيامة إلا ما تصدق به