لماذا لا يُنكّس علم المملكة؟ وما عقوبة إهانته؟

تواصل – فريق التحرير:

يمتاز العلم الوطني برفعه لشهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وهو الأساس الذي قامت عليه الدولة، ويشير السيف فيه إلى إظهار القوة والعدل، ووجوده أسفل الشهادة وبموازاتها يدل على الحكمة والحق.

ويعود تاريخه إلى الراية التي كان يحملها أئمة الدولة السعودية الأولى الذين أسسوا الدولة ووحدوا أراضيها، وكانت الراية -آنذاك- خضراء مشغولة من الخز والإبريسم، ومكتوب عليها: “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وكانت تعقد على سارية أو عمود من الخشب.

اقرأ أيضًا:

راية خفاقة منذ ثلاثة قرون.. العلم الوطني للمملكة قوة وسيادة ووحدة وطنية

مواصفات العلم

والعلم الوطني مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، ولونه أخضر، ممتدًا من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادتان (لا إله إلا الله محمد رسول الله) مكتوبة بخط الثُلُث العربي وسيف مسلول تحتهما موازٍ لهما، تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم.

وترسم الشهادتان والسيف باللون الأبيض ، ويدل السيف على الصرامة في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادة على الحكم بالشريعة الإسلامية للدولة.

العلم الوحيد الذي لا يتم تنكيسه

ويعتبر العلم الوحيد الذي لا يتم تنكيسه أو إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية.

كما أنه يحظر ملامسته للأرض والماء النجس والدخول به لأماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه، وذلك لما يحمله العلم من دلالة دينية تعتز بالدين بالإسلامي بإضافة كلمة التوحيد الإسلامية..

بالإضافة إلى السيف العربي الذي يرمز إلى الوطنية.

اقرأ أيضًا:

بعد تخصيص 11 مارس “يوم العلم”.. تعرف على مراحل تطور “راية التوحيد”

نظام العلم

وتنص المادة الأولى من نظام العلم على أن “العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتدُا من السارية إلى نهاية العَلَم..

تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله.

ب – مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:

عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.

طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.

ج – تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف. ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.

وتنص المادة الثالثة عشرة على أنه لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قُرآنية.

فيما تتصمن المادة الرابعة عشرة منه، بأنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.

وتحظر المادة الخامسة عشرة، استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

وتحظر المادة السادة عشر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

عقوبة إهانة العلم

وتتصمن المادة العشرون عقوبات تنص على أن:

كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقارًا لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول.. وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.