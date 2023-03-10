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تحذير من العالم الهولندي: زلازل جديدة خلال يومين

تحذير من العالم الهولندي: زلازل جديدة خلال يومين

تحذير من العالم الهولندي: زلازل جديدة خلال يومين
٠١:٠٢:٤٧ م، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من وقوع زلازل خلال اليومين المقبلين.

ولطالما حذر هوجربيتس من “زلزال هائل” وأنشطة زلزالية مدمرة خلال الأسبوع الأول من مارس، بناء على حساباته الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وتأثيرها على الأرض.

وفي أحدث تحذيراته صباح اليوم، قال: “نظرًا لأن القمر يتحاذى حاليا مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين، كما هو موضح في أحدث مقطع فيديو. لكن التقلبات (الجوية) الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس”.

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زلزال تركيا وسوريا

وكان العالم الهولندي توقع زلزال تركيا وسوريا قبلها بثلاثة أيام، وتلا ذلك عدة توقعات بزلازل أخرى، وقع بعضها بالفعل،
وذكّر هوجربيتس في كل مرة بأنه كان قد تنبأ بتلك الهزة الأرضية أو ذاك النشاط الزلزالي ليؤكد على صحة نظريته التي يكذبها علماء الزلازل لأنها لا تتفق مع أي حقائق علمية.

يُذكر أن تحذيرات هوجربيتس أثارت حالة من الذعر حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، وتسبب في سقوط أكثر من 51 ألف قتيل ما بين تركيا وسوريا، إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والمشردين.

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