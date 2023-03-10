استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني في الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني اليوم، برصاص مستوطن صهيوني قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب بديع الشيخ في العشرينيات من عمره، استشهد قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، وقد احتجز الاحتلال جثمانه.

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استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن

كما أكدت مصادر فلسطينية أن مستوطنًا صهيونيًا فتح النار على فلسطيني، قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في قلقيلية، مما أدى لاستشهاده على الفور.

في السياق ذاته، أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة نعلين قضاء رام الله.

وتخللت عملية الاقتحام محاصرة عدة منازل، وعمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدة آليات مدينة طولكرم، وشنت حملة دهم واسعة.

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اقتحام بلدة نعلين في رام الله

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت منزلا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن “صلاح محمد الخواجا”.

وأضافت المصادر أن مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية ومنعتهم من تغطية الاقتحام.

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