الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
سفارة الهند بالرياض تعلن استعادة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين
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سفارة الهند بالرياض تعلن استعادة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين

سفارة الهند بالرياض تعلن استعادة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين

سفارة الهند بالرياض تعلن استعادة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين
١١:٥٥:٠١ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة جمهورية الهند في الرياض عن استعادة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين، اعتبارًا من هذه اللحظة.

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استعادة التأشيرة الإلكترونية في جميع الفئات الخمس

وأوضحت السفارة بأنه جرت استعادة التأشيرة الإلكترونية في جميع الفئات الخمس، وهي التأشيرة الإلكترونية للسياحة والتجارة والعلاج والمرافق الطبية والمؤتمرات، لجميع مدة التأشيرة المتاحة وعدد السفرات.

ذكرت السفارة أنه يرجى تعبئة وتقديم الطلبات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع السفارة.

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العلاقات السعودية الهندية

كان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، قد التقى وزيرَ خارجية جمهورية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكر، في مطلع الشهر الحاليّ، على هامش منتدى حوار رايسينا المنعقد في الهند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

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الكلمات الدلالية:
التأشيرة الإلكترونية التجارة الرياض السفارة الهندية السياحة العلاج العلاقات السعودية الهندية المؤتمرات المرافق الطبية

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