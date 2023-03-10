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“إياتا”: الطلب العالمي للمسافرين جوًا يرتفع 67% في يناير

“إياتا”: الطلب العالمي للمسافرين جوًا يرتفع 67% في يناير

“إياتا”: الطلب العالمي للمسافرين جوًا يرتفع 67% في يناير
١١:٣٥:٠٢ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن الطلب العالمي للمسافرين جوا ارتفع بنسبة 67% في يناير 2023، قياسًا على العام السابق.

لكن هذه الأرقام ما تزال تمثل 84.2% فقط من مستويات ما قبل كورونا (في الشهر نفسه من عام 2019).

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استمرار الطلب على السفر الجوي

وأوضح الاتحاد في تقرير صادر الأربعاء، أن التعافي بالطلب على السفر الجوي مستمر عام 2023، بناءً على نتائج حركة الطيران في يناير.

وحسب التقرير، ارتفعت حركة السفر المحلية بنسبة 32.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل رفع قيود كورونا في الصين.

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حركة السفر المحلية 97.4%

وبلغ إجمالي حركة السفر المحلية لشهر يناير نحو 97.4% من مستوى الشهر المماثل في 2019.

وارتفعت حركة المرور الدولية بنسبة 104.0%، مقارنة بشهر يناير 2022.

وسجلت جميع الأسواق نموا قويا بقيادة شركات النقل في آسيا والمحيط الهادئ.

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حركة السفر الدولية 77%

ووصلت حركة السفر الدولية إلى 77% من مستويات يناير 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا”، إن الطلب على السفر الجوي بدأ بداية صحية للغاية في عام 2023.

وذكر والش، أن الإلغاء السريع لقيود “كوفيد-19” المفروضة على السفر الصيني والدولي يبشر بالخير، لاستمرار تعافي الصناعة القوي من الوباء على مدار العام.

وكان قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021، ثم بدأ في التعافي منذ العام الأخير.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” تأسس عام 1945.

ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83% من حركة النقل الجوي العالمية.

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