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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط تركيا
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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط تركيا
١٠:٥٩:٥٥ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ولاية قيصري وسط تركيا، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن مركز الزلزال كان في قضاء “حجيلر” بقيصري.

وأضافت في بيان أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة.

صخور ضخمة تنهار بسبب زلزال تركيا

ووثق مقطع فيديو الانهيارات الصخرية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي.

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الصخور التي تدحرجت من على سفح أحد الجبال بمحاذاة المنازل السكنية في منطقة كاهتا التابعة لولاية آدي يامان التركية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد.

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تأثيرات الزلزال

ويقول خبراء إن الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا الشهر الماضي أحدثت تغييرًا هائلاً في الصفائح التكتونية، التي “تجلس” أو تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره إلى ثلاثة أمتار.

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وكشف خبراء الأرصاد أن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسة التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.

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