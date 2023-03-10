“تعليم جدة”: الأحد بعد القادم إجازة للمدارس لهذا السبب

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن إجازة رسمية لمدارس التعليم العام بالمحافظة الأحد ما بعد القادم.

وقال “تعليم جدة” إن سبب ذلك يرجع لما ورد من وزارة الرياضة حول إقامة سباق الفورميلا 1 في مدينة جدة خلال المدة من 25 – 27 شعبان الجاري.

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تفعيل منصة مدرستي

ووجهت بإمكانية الاستفادة وتفعيل منصة مدرستي بتنفيذ الدروس عن بعد.

حديقة الكورنيش الأوسط

ومن ضمن الأماكن التي حددتها محافظة جدة لقضاء الإجازة الدراسية، حديقة الكورنيش الأوسط.

وتقع حديقة الكورنيش الأوسط على الواجهة البحرية، وهي من المزارات المثالية لقضاء بعض الوقت برفقة العائلة أو الأصدقاء، خاصةً في فصل الشتاء عندما يكون الطقس معتدلاً.

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مساحات خضراء

وتضم المساحات الخضراء الفسيحة والمروج المُخصصة للتنزّه والمُزيّنة بأشجار النخيل العالية، كما توفّر إطلالة جميلة على البحر الذي يُمكن رؤيته على مدّ البصر.

وحديقة الكورنيش الأوسط في جدة الواقعة في الحمرا مكان ينصح بزيارته، حيث تعد من أهم مناطق الجذب السياحي في جدة ومن أجمل الحدائق في جدة على وجه الخصوص.

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