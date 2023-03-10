تواصل – واس:

عقد أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض اجتماعات وجلسات حوارية مع عدد من الوزراء، تعرفوا خلالها على خطط المملكة التطويرية للموقع المقترح لاستضافة إكسبو الرياض 2030.

مناقشة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

وتناقش بعثة المكتب الدولي للمعارض، خلال اليوم الرابع من زيارتها إلى مدينة الرياض، ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

حيث التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مع أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض، وجرت مناقشة ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

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استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030

كما عقد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب اجتماعًا مع أعضاء الوفد، وقال معاليه: “سنواصل جهودنا في تطوير قطاع سياحي مستدام، والتطوّر في السياحة والمشاريع الواعدة”.

وأضاف أن هذه المشاريع “ستجعل من المملكة والرياض بوجه خاص من أهم الوجهات السياحية في العالم، مما سيسهم في تحقيق رؤيتنا لاستقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030”.

وأكد معاليه حرص المملكة على جاهزية العاصمة وذلك لضمان استيعاب أكبر عدد من زوار معرض الرياض إكسبو 2030.

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جهود المملكة لتنويع الاقتصاد

من جانب آخر، عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اجتماعًا مع أعضاء البعثة.

سلط الإبراهيم خلاله الضوء على جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة حصة ومساهمة الأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

وقال معاليه: “تلعب مدينة الرياض دورًا محوريًا في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة.

وأكد ما تحظى به المملكة من مكانة إقليمية متنامية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في مختلف القطاعات الاستراتيجية”.

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زيارة هيئة تطوير بوابة الدرعية

وخلال جدول أعمال اليوم الرابع، زار أعضاء البعثة مقر هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وتم الاطلاع على المخطط التطويري للمشروع وذلك برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة السيد جيري إنزيريلو.

بعد ذلك تم اصطحاب البعثة في جولة لحي الطريف التاريخي، ومطل البجيري.

استراتيجية تنويع الاقتصاد

الجدير بالذكر أن جهود تعزيز السياحة تأتي كجزء رئيس من استراتيجية تنويع الاقتصاد التي تشهدها المملكة.

وشرعت المملكة في فتح أبوابها للزوار من مختلف أنحاء العالم مع نظام التأشيرة الإلكترونية الذي تم إطلاقه في وقت سابق.

وذلك للتعرف على تاريخ المملكة العريق، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتجربة كرم الضيافة وترحاب شعبها.

مدة إقامة المعرض سبعة شهور

ومن المقرر – في حال فوز المملكة باستضافة هذا المحفل العالمي – أن يقام معرض الرياض إكسبو 2030، في الفترة من شهر أكتوبر 2030م وحتى إبريل 2031م، والذي يعد موسمًا للسياحة.

يذكر أن المملكة شهدت نموًا متسارعًا في صناعة الضيافة، وذلك منذ أن شرعت أبوابها للزائرين الدوليين، سعيًا منها لـ:

– ترسيخ موقعها في خريطة السياحة العالمية.

– تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما استقبلت “67” مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال العام 2022م.