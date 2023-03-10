إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسًا للصين لولاية ثالثة

تواصل – وكالات:

أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني انتخاب شي جين بينغ، بالإجماع، رئيسًا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات، إثر تصويت النواب لصالح الزعيم البالغ التاسعة والستين.

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ثلاث ولايات متتالية

وجرى انتخاب رئيس الدولة، صباح اليوم الجمعة، في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.

وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.

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شي رئيسٌ للجنة العسكرية المركزية

كما أعيد انتخاب شي رئيسًا للجنة العسكرية المركزية، في ثاني أهم منصب في سلم السلطة في البلاد، وذلك بعد حصوله في أكتوبر على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

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صفر للمعارضة والامتناع

وجاءت نتيجة تصويت النواب التي أعلنت قبيل الساعة 11 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي نهائية: 2952 صوتًا لصالح شي، وصفر أصوات معارضة وصفر امتناع.

بذلك أصبح شي (69 عاما) أول رئيس صيني يتم انتخابه لولاية ثالثة.

وكان الرئيس الصيني قد انتخب لأول مرة رئيسا للبلاد في مارس 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مارس 2018.

وبدأ المحللون الحديث عن خطط شي للترشح لولاية ثالثة في 2018، عندما أدرج تعديل في الدستور الصيني للسماح للشخص نفسه بشغل منصب رئيس الدولة لعدد غير محدود من الولايات.

علمًا بأن الحد الأقصى كان لا يزيد عن ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ومؤخرًا وصفت صحيفة الشعب اليومية شي في سيرة ذاتية نشرتها عنه، بأنه “زعيم لا يكل”.

وأشادت الصحيفة بروح التضحية لديه ومؤكدة أن “الناس العاديين ينظرون إليه على أنه قريب عزيز”.