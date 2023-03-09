الخضروات والفواكه الملونة تقلل خطر الإصابة بمرض خطير للرجال

تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء الصحة الجميع بتناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه الملونة، خاصة الرجال للوقاية من مرض شديد الخطورة.

أطعمة مفيدة للرجال

وفي هذا السياق، أوضحت دراسة حديثة، أجراها علماء من جامعة “ساوث أستراليا” أن الرجال الذين يتناولون الفواكه والخضروات الملونة بشكل منتظم أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

وتوصل الباحثون، إلى أن تناول قوس قزح من الأطعمة النباتية الغنية ببعض المغذيات الدقيقة يساعد على الوقاية من سرطان البروستاتا، وتسريع الشفاء لمن يخضعون للعلاج الإشعاعي لهذا المرض.

اقرأ أيضا:

علامة مبكرة على سرطان المبيض.. كم مرة تذهبين إلى الحمام؟

نتائج الدراسة

نتائج الدراسة نشرتها مجلة “كانسر”، وفيها قارن الباحثون بين تركيزات المغذيات الدقيقة في البلازما لدى مرضى سرطان البروستاتا، مع مجموعة أخرى من الأصحاء.

ووفقا للخبراء، يعتبر هذا البحث الأول من نوعه لتقييم تركيزات المغذيات الدقيقة في البلازما وعلاقتها بسرطان البروستاتا.

وكشفت نتائج الدراسة، أن المرضى لديهم مستويات منخفضة من اللوتين والليكوبين والسيلينيوم وألفا كاروتين، ومستويات عالية من الحديد والكبريت والكالسيوم، وترتبط زيادة تلف الحمض النووي بعد التعرض للإشعاع بانخفاض الليكوبين والسيلينيوم في بلازما الدم.

اقرأ أيضا:

هل تؤدي اللحوم المصنعة للإصابة بالسرطان؟.. توضيح مهم من “الغذاء والدواء”