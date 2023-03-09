من المسافة صفر.. الشرطة الأمريكية تنهي حياة شاب بوابل من الرصاص

تواصل – فريق التحرير:

أطلق عناصر من الشرطة الأمريكية النار على شاب داخل سيارته، بعد الاشتباه به، مما أدى إلى مقتله على الفور، حسبما وثق مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”.

رفض الخروج:

وطلب عدد من عناصر الشرطة من الشاب النزول من سيارته، بعدما اطلعوا على أوراقه الثبوتية، إلا أنه رفض الخروج.

وحاول الشاب إغلاق باب السيارة، لكنهم هجموا عليه فجأة وحاولوا إخراجه بالقوة، لكنه أصر على الرفض، فتراجعوا فورا، وبدأوا بإطلاق وابل من الرصاص عليه، مما أرداه قتيلا على الفور.

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اعتقال عجوز

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام شرطة ولاية تنيسي الأمريكية باعتقال امرأة عجوز من أحد المستشفيات.

كما ظهر في المقطع، رفضت المرأة العجوز، الخروج بسبب مرضها، وأخبرتهم بأنها مريضة ولا تستطيع التنفس وبخاخ الربو في حقيبتها فقالوا (إنها تقوم بالتمثيل)، بل وسخروا منها وقدموا لها سيجارة”.

وفي النهاية ماتت المرأة بأزمة قلبية في سيارتهم وهم يضحكون، مما تسبب في موجة من الغضب في أمريكا والعالم.