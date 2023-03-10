أمريكا: عقوبات على الصين وإيران وتجميد أصول روسية بـ58 مليار دولار

تواصل – فريق التحرير:

قررت الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض عقوبات جديدة على الصين وإيران، كما وافقت على مصادرة ما قيمته 58 مليار دولار من الأصول التي يملكها أو يتحكم فيها الروس.

شبكة مقرها الصين

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، بيانا، قالت فيه: إنها فرضت عقوبات على شبكة مقرها الصين مؤلفة من خمس شركات وشخص واحد، اتهمتهم بدعم جهود إيران في حيازة الطائرات المسيّرة.

مكونات الطائرات

وذكرت أن الشبكة مسؤولة عن بيع وشحن الآلاف من مكونات الطائرات، ومن بينها تلك التي يمكن استخدامها في الطائرات المسيّرة، إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية.

وأضاف بيان الوزارة أن الشركة تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136، التي استخدمتها إيران في مهاجمة ناقلات نفط وصدّرتها إلى روسيا.

اقرأ أيضا:

بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن حلول دبلوماسية لأزمة أوكرانيا

عقوبات أمريكية على 3 شركات ومسؤولين بالجيش والحرس الثوري الإيراني

الصين تهدد أمريكا بفرض عقوبات مماثلة.. ماذا يحدث؟

مصادرة أموال روسية

وفي سياق مواز، أصدر فريق عمل إنفاذ العقوبات، الذي يضم أمريكا، وأستراليا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، واليابان، وبريطانيا، والمفوضية الأوروبية، بيانا، أوضح مصادرة ما قيمته 58 مليار دولار من الأصول التي يملكها أو يتحكم فيها الروس الخاضعون للعقوبات في العام الماضي.

وتعهدت منظمة ريبو باستكمال جهودها لمحاسبة روسيا على حربها “الظالمة”، ومواجهة الجهود الروسية لتقويض أو التحايل أو التهرب من العقوبات الجماعية التي تفرضها المنظمة، حسب البيان.