المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن عن 220 فرصة وظيفية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عن بدء التقديم على (برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب) لقرابة 220 متدرب في شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة إحدى ركائز صناعات المعدات الثقيلة والضخمة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التسجيل:

سعودي الجنسية.

ثانوية عامة علمي / صناعي.

لا يقل معدل الثانوية عن 75 %.

القدرات لا تقل عن 60 %.

غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.

غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة.

اقرأ أيضا:

شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف في عدة مدن

عن البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص وعلى أن يكون التدريب في أحد الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، (جهة تدريبية غير ربحية).

يقدم المعهد لعالي لتقنيات المياه والكهرباء حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب احتياج سوق العمل والشراكات الراعية وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية واعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.

التفاصيل التدريب:

نظام التدريب (70% تدريب عملي 30% تدريب نظري).

مدة البرنامج سنتين.

التخصص الوظيفي: فني صيانة معدات ميكانيكية – فني صيانة معدات كهربائية – فني لحام.

العمل في مدينة رابغ.

الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

مكافاة مجزية خلال فترة التدريب.

توقيع عقد عمل من اول يوم في التدريب.

مقر التدريب مدينة رابغ.

الشروط :

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

اجتياز الفحص الطبي.

طريقة التقديم:



أوضح المعهد أن التقديم مُتاح بدءاً من اليوم الجمعة بتاريخ 1444/08/18هـ الموافق 2023/03/10م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

للمواطنين.. “سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض