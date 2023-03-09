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الاحتلال يهاجم 3 شبان في القدس ويعتدي عليهم بالضرب (فيديو)

الاحتلال يهاجم 3 شبان في القدس ويعتدي عليهم بالضرب (فيديو)

الاحتلال يهاجم 3 شبان في القدس ويعتدي عليهم بالضرب (فيديو)
٠١:٥٢:٤١ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس الخميس، ثلاثة شبان في منقطة باب الأسباط بالقدس المحتلة.

الاحتلال يعتدي على 3 فلسطينيين

ووثق مقطع فيديو، قيام قوات الاحتلال بمهاجمة ثلاثة شبان في منطقة باب الأسباط القدس والاعتداء عليهم بالضرب والدفع خلال تفتيشهم جسدياً، وفقا لـ”وكالة شهاب للأنباء”.

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وثَّقَت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، استشهاد 74 فلسطينيّاً، برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري.

27 شهيدا من جنين

وأفادت وزارة الصحة في تقرير لها، أن من بين الشهداء 27 شهيداً من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي تشهد اقتحامات واعتداءات متكررة من قبل الاحتلال، لافتةً الانتباه إلى أن من بين الشهداء 13 طفلاً، وامرأة فلسطينية.

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مقتل وإصابة فلسطينيين

وأصيب خمسة فلسطينيين بجروح اليوم، في اعتداءات من المستوطنين بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، في اعتداء من المستوطنين على قرية أم صفا قرب مدينة رام الله، كما أصيب فلسطينيان أحدهما طفل في القدس والخليل.

وأدانت فلسطين قتل جيش الاحتلال، ستة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

استشهاد 6 وإصابة العشرات 

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عمليات القتل اليومية من قبل الاحتلال التي كان آخرها ما جرى مساء اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

من خلال استهداف عدة منازل بالصواريخ- أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، هدفها إفشال جميع الجهود الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الصهيونية.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال القدس المحتلة باب الأسباط فلسطين

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