مقتل وإصابة 36 في إطلاق نار بمدينة ألمانية

تواصل – فريق التحرير:

قتل 6 أشخاص، وأصيب نحو 30 آخرين، في إطلاق نار، بالقرب من كنيسة، شمالي مدينة هامبورج الألمانية، حسبما أعلنت الشرطة في ألمانيا.

أسباب مجهولة

وقالت وسائل إعلام أن الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 30، فيما لم تعرف أسباب الهجوم أو من يقف وراءه.

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داخل مركز تجاري

وفي فبراير الماضي، أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية.

وأوضحت في بيان لها، أنها تتعامل مع عملية إطلاق نار داخل مركز تجاري، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بمركز تسوق في مدينة إل باسو.

اعتقال المشتبه به

وحسب وكالة “رويترز”، فقد أكد المتحدث باسم الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه به وإن الشرطة تبحث عن آخر محتمل، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير معروف، مشيرًا إلى أن الحادث أثار حالة من الفوضى والذعر بين الناس.

ووفق “روسيا اليوم، فإن مركز سييلو فيستا التجاري يقع بجوار متجر وول مارت حيث قتل مسلح 23 شخصًا في الثالث من أغسطس 2019، وفي إطار صفقة إقرار بالذنب جنبته عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي، أقر رجل من تكساس قبل أيام، بارتكاب جرائم كراهية في تلك المذبحة.