الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أمريكا: عقوبات على الصين وإيران وتجميد أصول روسية بـ58 مليار دولار
الخضروات والفواكه الملونة تقلل خطر الإصابة بمرض خطير للرجال
من المسافة صفر.. الشرطة الأمريكية تنهي حياة شاب بوابل من الرصاص
متلازمة نادرة.. استخراج 200 جرام من الشعر بداخل معدة طفلة
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن عن 220 فرصة وظيفية
أحكام قاسية ورسائل تهديد للمحتجين في إيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مقتل وإصابة 36 في إطلاق نار بمدينة ألمانية

مقتل وإصابة 36 في إطلاق نار بمدينة ألمانية

مقتل وإصابة 36 في إطلاق نار بمدينة ألمانية
٠٢:٠٠:٤٠ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قتل 6 أشخاص، وأصيب نحو 30 آخرين، في إطلاق نار، بالقرب من كنيسة، شمالي مدينة هامبورج الألمانية، حسبما أعلنت الشرطة في ألمانيا.

أسباب مجهولة

وقالت وسائل إعلام أن الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 30، فيما لم تعرف أسباب الهجوم أو من يقف وراءه.

اقرأ أيضا:

مصرع 6 أشخاص في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي الأمريكية

داخل مركز تجاري

وفي فبراير الماضي، أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية.

وأوضحت في بيان لها، أنها تتعامل مع عملية إطلاق نار داخل مركز تجاري، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بمركز تسوق في مدينة إل باسو.

اعتقال المشتبه به

وحسب وكالة “رويترز”، فقد أكد المتحدث باسم الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه به وإن الشرطة تبحث عن آخر محتمل، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير معروف، مشيرًا إلى أن الحادث أثار حالة من الفوضى والذعر بين الناس.

ووفق “روسيا اليوم، فإن مركز سييلو فيستا التجاري يقع بجوار متجر وول مارت حيث قتل مسلح 23 شخصًا في الثالث من أغسطس 2019، وفي إطار صفقة إقرار بالذنب جنبته عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي، أقر رجل من تكساس قبل أيام، بارتكاب جرائم كراهية في تلك المذبحة.

الكلمات الدلالية:
إطلاق نار على كنيسة إطلاق نار في ألمانيا مدينة هامبورج مقتل ألمان

مواد ذات صلة

المزيد
سقوط سقف مدرسة في حائل يكشف عن فساد بقيمة 11 مليون ريال

سقوط سقف مدرسة في حائل يكشف عن فساد بقيمة 11 مليون ريال

٠٣:١١ م، الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦
بالصور.. ضبط ملحمة عشوائية داخل شقة سكنية في مكة

بالصور.. ضبط ملحمة عشوائية داخل شقة سكنية في مكة

٠٩:٣٦ ص، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦
«التعليم» تعوض تعليق الدراسة بحصص إضافية الخميس

«التعليم» تعوض تعليق الدراسة بحصص إضافية الخميس

٠١:٠١ ص، الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠١٦
موبايلي تستغني عن أكثر من ٢٠ موظفاً سعودياً من حملة الشهادات العليا

موبايلي تستغني عن أكثر من ٢٠ موظفاً سعودياً من حملة الشهادات العليا

٠٧:٥٩ م، الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *