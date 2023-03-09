شاحن جوال يحرق منزلًا في رمادة بجازان (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تسبب شاحن هاتف جوال في احتراق منزل مواطن في بلدة رمادة بمنطقة جازان، مساء أمس الخميس.

تفاصيل الحادث

وقال المواطن، إن ابنته قامت بشحن الجهاز الخاص بها في إحدى الغرف بالمنزل وتركته كالعادة في الشاحن وأدى ذلك إلى انفجار الشاحن واحتراق الغرفة والصالة المجاورة بما في ذلك الأثاث بالكامل، وفقا لـ”عكاظ”.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني في أحد المسارحة إلى الموقع بعد تلقي البلاغ ونجحت في إخماد الحريق بمساعدة سكان الحي، بتوفيق الله.

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إخماد حريق بحائل

وفي وقت سابق، وتحديدا يوم الثلاثاء، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حرق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني حائل أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات، بفضل الله”.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت في وقت سابق، تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع وتفادي مخاطر اندلاع الحرائق.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

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