مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 18 شعبان 1444 هجرية، الموافق 10 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:16، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:29 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:10 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 18 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:18
المدينة – 5:18
الرياض – 4:50
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:32
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:29
المدينة – 6:28
الرياض – 6:00
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:59
المدينة – 7:59
الرياض – 7:30
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