مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 18 شعبان 1444 هجرية، الموافق 10 مارس 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:16، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:29 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:10 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 18 شعبان 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:18

المدينة – 5:18

الرياض – 4:50

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:32

المدينة – 12:32

الرياض – 12:04

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:55

المدينة – 3:56

الرياض – 3:28

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:29

المدينة – 6:28

الرياض – 6:00

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:59

المدينة – 7:59

الرياض – 7:30

اقرأ أيضاً:

حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟