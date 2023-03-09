أحكام قاسية ورسائل تهديد للمحتجين في إيران

تواصل – فريق التحرير:

تصدت سلطات نظام الملالي، لاحتجاجات الإيرانيين على التسمم الكيماوي الذي تعرضت له طالبات مدارس مختلفة، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

تهديدات أمنية

وحسب “إيران إنترناشيونال”، حكم على الناشطة سمانة أصغري، بالسجن 18 عامًا وثلاثة أشهر.

فيما أبلغ معلمون ونشطاء نقابيون تربويون، نظموا تجمعات واحتجاجات في الأيام الماضية للتعبير عن القلق على صحة الطالبات، بأنهم تعرضوا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية، وتم استدعاؤهم للجهات القضائية.

طالبة جامعية

وسمانة أصغري، طالبة في جامعة “خارزمي” وناشطة في مجال حقوق الأطفال العاملين، وأصدر الفرع الخامس عشر من المحكمة الثورية بطهران حكما بحق هذه الناشطة الحقوقية، الموجودة في سجن “قرتشك” منذ أكتوبر، وعارض إطلاق سراحها بكفالة.

مهاجمة المتظاهرين

وهاجمت قوات الأمن وإنفاذ القانون، بعنف، معلمي وأولياء أمور الطلاب في مدن مختلفة، كما اعتدت على المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع، اعتقلت عدداً منهم، في مظاهرات اندلعت في مختلف أنحاء إيران، احتجاجا على ظاهر التسمم الكيماوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

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لجنة تأديبية

وتواصلت الضغوط والقيود المتزايدة على الطلاب الآخرين والنشطاء الطلابيين، وفي هذا الصدد، تم استدعاء العديد من طلاب جامعة “أمير كبير” إلى اللجنة التأديبية وطرد أحدهم.

وجرى اعتقال العديد من الطلاب بسبب مشاركتهم في هذه التجمعات الاحتجاجية، وتم منعهم من متابعة دراستهم من خلال إصدار أحكام بالطرد والتعليق والمنع من دخول الجامعة.

تحقيق عاجل

طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، النظام الإيراني بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل لمعرفة سبب تسمم الطالبات.

مطالب دولية

وأعربت المديرة العامة للمنظمة عن قلقها الشديد إزاء أحداث تسميم الطالبات في إيران ووصفت الأحداث بأنها انتهاك لحقوقهن في التعليم الآمن مطالبة السلطات الإيرانية بالتحقيقات الشاملة والعاجلة وتسهيل عودة البنات إلى المدارس.

استجابة الأمم المتحدة

وفي الوقت نفسه، قال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مكتب هذه المنظمة في طهران أعلن عن استعداده للمساعدة في الكشف عن حقيقة قضية تسميم الطالبات إلى سلطات النظام الإيراني.