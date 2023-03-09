الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أحكام قاسية ورسائل تهديد للمحتجين في إيران
مقتل وإصابة 36 في إطلاق نار بمدينة ألمانية
الاحتلال يهاجم 3 شبان في القدس ويعتدي عليهم بالضرب (فيديو)
شاحن جوال يحرق منزلًا في رمادة بجازان (صور)
تليجرام يعلن عن حزمة من الميزات الجديدة في آخر تحديث
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

الرئيسية

 /

تقارير وحوارات

 /

أحكام قاسية ورسائل تهديد للمحتجين في إيران

أحكام قاسية ورسائل تهديد للمحتجين في إيران

أحكام قاسية ورسائل تهديد للمحتجين في إيران
٠٢:٢٨:٢٨ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدت سلطات نظام الملالي، لاحتجاجات الإيرانيين على التسمم الكيماوي الذي تعرضت له طالبات مدارس مختلفة، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

تهديدات أمنية

وحسب “إيران إنترناشيونال”، حكم على الناشطة سمانة أصغري، بالسجن 18 عامًا وثلاثة أشهر.

فيما أبلغ معلمون ونشطاء نقابيون تربويون، نظموا تجمعات واحتجاجات في الأيام الماضية للتعبير عن القلق على صحة الطالبات، بأنهم تعرضوا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية، وتم استدعاؤهم للجهات القضائية.

طالبة جامعية

وسمانة أصغري، طالبة في جامعة “خارزمي” وناشطة في مجال حقوق الأطفال العاملين، وأصدر الفرع الخامس عشر من المحكمة الثورية بطهران حكما بحق هذه الناشطة الحقوقية، الموجودة في سجن “قرتشك” منذ أكتوبر، وعارض إطلاق سراحها بكفالة.

مهاجمة المتظاهرين

وهاجمت قوات الأمن وإنفاذ القانون، بعنف، معلمي وأولياء أمور الطلاب في مدن مختلفة، كما اعتدت على المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع، اعتقلت عدداً منهم، في مظاهرات اندلعت في مختلف أنحاء إيران، احتجاجا على ظاهر التسمم الكيماوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

اقرأ أيضا:

بيان تحذيري شديد اللهجة من اليونسكو لإيران بخصوص تسمم الطالبات

معارضون يطالبون بلجنة أممية لتقصي الحقائق بشأن تسمم الطالبات في إيران

وفاة أول طالبة جراء التسمم الكيماوي في إيران.. والجامعات تشتعل

لجنة تأديبية

وتواصلت الضغوط والقيود المتزايدة على الطلاب الآخرين والنشطاء الطلابيين، وفي هذا الصدد، تم استدعاء العديد من طلاب جامعة “أمير كبير” إلى اللجنة التأديبية وطرد أحدهم.

وجرى اعتقال العديد من الطلاب بسبب مشاركتهم في هذه التجمعات الاحتجاجية، وتم منعهم من متابعة دراستهم من خلال إصدار أحكام بالطرد والتعليق والمنع من دخول الجامعة.

تحقيق عاجل

طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، النظام الإيراني بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل لمعرفة سبب تسمم الطالبات.

مطالب دولية

وأعربت المديرة العامة للمنظمة عن قلقها الشديد إزاء أحداث تسميم الطالبات في إيران ووصفت الأحداث بأنها انتهاك لحقوقهن في التعليم الآمن مطالبة السلطات الإيرانية بالتحقيقات الشاملة والعاجلة وتسهيل عودة البنات إلى المدارس.

استجابة الأمم المتحدة

وفي الوقت نفسه، قال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مكتب هذه المنظمة في طهران أعلن عن استعداده للمساعدة في الكشف عن حقيقة قضية تسميم الطالبات إلى سلطات النظام الإيراني.

الكلمات الدلالية:
أحكام قضائية احتجاجات إيران تسمم طالبات في إيران سجن نشطاء في إيران

مواد ذات صلة

المزيد
شكراً أبطال الدفاع الجوي.. واقفين وثابتين نهدي الأيام تعريف الثبات

شكراً أبطال الدفاع الجوي.. واقفين وثابتين نهدي الأيام تعريف الثبات

٠٨:٠١ م، الأثنين، ٠١ مارس ٢٠٢١
بعد «كرم حاتم» و«أنظف مدينة».. مغردون: #حايل_بلد_المليون_مطب !

بعد «كرم حاتم» و«أنظف مدينة».. مغردون: #حايل_بلد_المليون_مطب !

١٠:٣٨ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠١٦
مسارات في حياة «العثيمين» الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي

مسارات في حياة «العثيمين» الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي

٠٧:٢٩ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
كورونا أم تم قتله؟.. سيناريوهات مصرع سفير إيران لدى مليشيا الحوثي

كورونا أم تم قتله؟.. سيناريوهات مصرع سفير إيران لدى مليشيا الحوثي

١٠:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *