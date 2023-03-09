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ميزة جديدة في سناب شات تتعلق بتغيير الباسورد.. تعرف عليها
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ميزة جديدة في سناب شات تتعلق بتغيير الباسورد.. تعرف عليها

ميزة جديدة في سناب شات تتعلق بتغيير الباسورد.. تعرف عليها

ميزة جديدة في سناب شات تتعلق بتغيير الباسورد.. تعرف عليها
١٢:٤٧:١٢ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاح تطبيق سناب شات ميزة جديدة تتعلق بتغيير الباسورد أو اليوزرنيم الخاص بالمستخدم بكل سهولة.

ميزة في سناب شات

وعلق الخبير التقني سعد الضاوي على هذه الميزة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بقوله “قريباً في سناب شات يمكن تغيير اليوزر من اللغة الإنجليزية إلى العربية”.

وأضاف الضاوي “يعني ذلك مثلاً لو كان اليوزر نيم mrsaa3d تستطيع أن تجعله سعد بالعربي ، واسهل بالبحث”.

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خلل في سناب شات

وفي وقت سابق، أكد الخبير التقني سالم الحربي، وجود خلل فني في تطبيق سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، كن حذرا في استخدام سناب شات، ولا تنشر أي مواضيع خاصة في الاستوري”.

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خلل في تطبيق سناب شات.. حذف للمتابعين بشكل كبير

حذف للحسابات

في سياق متصل، واجه مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مشاكل فنية وحذف للحسابات بسبب خلل فني في شركة سناب شات.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على الخلل الفني بقوله “شركة سناب شات فيها خلل ويتم حالياً حذف المتابعين بشكل كبير”.
وأضاف سالم الحربي “من فقد المتابعين وقد لا يستطيع إعادة المتابعين”، مضيفا “الحذف مستمر وبشكل كبير ومستمر من قبل الشركة”.

وتفاعل الحربي، مع تساؤلات المستخدمين ورد على سؤال مغرد قال فيه “كيف أعرف أن هناك حذف.. السناب شات ما يطلع عدد المتابعين فقط المشاهدات؟”.

وأجاب سالم الحربي بقوله “ملفات صانع المحتوى والمشاهير فقط يمكن تحصلها في تعديل في الملف”.

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تطبيق سناب شات سعد الضاوي سناب شات ميزة في سناب شات

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