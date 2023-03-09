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تليجرام يعلن عن حزمة من الميزات الجديدة في آخر تحديث

تليجرام يعلن عن حزمة من الميزات الجديدة في آخر تحديث

تليجرام يعلن عن حزمة من الميزات الجديدة في آخر تحديث
٠١:٣٦:٤٧ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تليجرام، إطلاق تحديثها الجديد، خلال شهر مارس الجاري، وقالت إنه: يشمل عدة ميزات جديدة، أبزها وضع توفير الطاقة.

خيارات لسرعة التشغيل

وذكرت منصة التراسل الفوري تليجرام،  في منشور على مدونتها: “يقدّم لكم هذا التحديث وضعًا جديدًا لتوفير الطاقة، ويحسن أداء تليجرام لأجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة، ويضيف عدة خيارات لسرعة التشغيل، والمزيد”، حسب “عكاظ”.

إطالة عمر البطارية

وأوضحت تليجرام أن التأثيرات الحركية الجميلة في التطبيق والتأثيرات الخفيفة مصممة بحيث تجعل أي جهاز يبدو قويًا، ولكن يمكن الآن تعطيلها لتمديد حياة البطارية وتحسين أداء الأجهزة القديمة.

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إعدادات محسنة

وأوضحت الشركة أنها اختبرت لنظام أندرويد أكثر من 200 نوع من الأجهزة لترى أداء التطبيق، وأنشأت إعدادات افتراضية محسنة لضمان حصول جميع المستخدمين على أفضل تجربة.

وأضافت الشركة أنه يمكن تعيين وضع توفير الطاقة ليشتغل تلقائيًا حينما تصل بطاريتك إلى نسبة مئوية محددة، مع تغيرات فردية تتيح لك تعطيل تأثيرات محددة.

مستخدمي ios

ويمكن لمستخدمي نظام (ios) من آبل أيضًا استعمال إعدادات توفير الطاقة لتقييد تحديثات الخلفية، وأشارت تليجرام إلى أنها لا تنصح بذلك، لأنها ستجعل عبارة “يتم التحديث” على تليجرام تظهر أكثر من المعتاد.

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