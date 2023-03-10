أين تقضي الإجازة؟.. يوم رائع لك ولعائلتك بـ “حديقة الكورنيش الأوسط” في جدة

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته وأطفاله، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولعائلتك.

حديقة الكورنيش الأوسط

تقع حديقة الكورنيش الأوسط على الواجهة البحرية، وهي من المزارات المثالية لقضاء بعض الوقت برفقة العائلة أو الأصدقاء، خاصةً في فصل الشتاء عندما يكون الطقس معتدلاً.

وتضم المساحات الخضراء الفسيحة والمروج المُخصصة للتنزّه والمُزيّنة بأشجار النخيل العالية، كما توفّر إطلالة جميلة على البحر الذي يُمكن رؤيته على مدّ البصر.

من أهم مناطق التنزه

حديقة الكورنيش الأوسط جدة الواقعة في الحمرا المكان الذي ينصح السياح بزيارته، حيث تعد من أهم مناطق الجذب السياحي في جدة ومن أجمل الحدائق في جدة على وجه الخصوص.

أفضل الأنشطة في حديقة الكورنيش الأوسط جدة

1- جولة وسط الطبيعة الخلابة

مع بداية هذا اليوم الجميل الذي ستقضيه في هذه الحديقة، ننصحك بالبدء في التجول في الحديقة والاستمتاع بجميع المناظر الطبيعية التي ستجد نفسك محاطا بها، مثل تلك الأشجار المورقة والمساحات الخضراء الشاسعة.

2- نوافير رائعة

ما يميز هذه الحديقة هو أنها تضم نوافير رائعة بالإضافة إلى برك مياه جميلة.

3- أماكن الجلوس

أما بالنسبة للحظات التأمل ، فيمكنك إنفاقها في الراحة على أحد أماكن الجلوس المتناثرة في جميع أنحاء الحديقة، حيث حققت هذه الحديقة توازنا مثاليا بين عوامل الطبيعة والميزات الرائعة، من خلال موقعها المطل على البحر، والذي سيتيح لك فرصة الراحة والاستجمام على الشاطئ.

4- ممارسة الرياضة

تستضيف حديقة الكورنيش الأوسط في جدة أماكن مناسبة لممارسة الرياضة، حيث توجد مسارات مخصصة للمشي والركض.

5- ألعاب للأطفال

عندما يتعلق الأمر بالصغار ، تصبح الحديقة الوجهة الأولى التي يمكنك الذهاب إليها مع أطفالك، ففي الحديقة ما يكفي من المرح لجعل يومهم فريدا من نوعه ، حيث تقع منطقة لعب الأطفال المتنوعة والآمنة.

مميزات حديقة الكورنيش الأوسط

يتميز المكان بنظافته العامة والحفاظ عليه، ويوجد أمن عام في أي وقت وفي أي مكان من أجل ضمان السلامة العامة للزوار والمتنزهين.

توجد بها جلسات وألعاب للأطفال في كل مكان وبها حمامات عامة ومسجد ومصليات متنقلة ممتازة جدا ومدينة متوسطة.

كما أن هناك نافورة الملك فهد وجميع الخدمات متوفرة من دورات مياه وأكشاك، وهناك أرض مغطاة بالأعشاب الخضراء وهناك ألعاب للأطفال.

مواعيد حديقة الكورنيش الأوسط جدة

السبت، مفتوحة على مدار 24 ساعة

الأحد، مفتوحة على مدار 24 ساعة

الإثنين، مفتوحة على مدار 24 ساعة

الثلاثاء، مفتوحة على مدار 24 ساعة

الأربعاء، مفتوحة على مدار 24 ساعة

الخميس، مفتوحة على مدار 24 ساعة

الجمعة، مفتوحة على مدار 24 ساعة

موقع منتزه الكورنيش الأوسط جدة

طريق الكورنيش، 6792، حي الحمراء، حي الحمراء، 2403, Saudi, جدة.. ويمكنك الوصول إلى الحديقة من خلال خرائط جوجل بالضغط هنا

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