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لأداء المناسك بيسر وسهولة.. تحديد مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام
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لأداء المناسك بيسر وسهولة.. تحديد مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام

لأداء المناسك بيسر وسهولة.. تحديد مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام

لأداء المناسك بيسر وسهولة.. تحديد مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام
١٢:٣٨:١٣ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وذلك من خلال اعتماد عدد من المداخل للتسهيل للمعتمر وضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله العتيق أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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واشتملت مواقع المداخل على:

– مدخل جسر المروة

– مدخل سلالم الأرقم

– مدخل جسر أجياد

– مدخل سلم أجياد الكهربائي

– مدخل جسر الشبيكة

ويأتي ذلك في ظل توفير رئاسة الحرمين عربات كهربائية تعمل على مدار الساعة، حيث يمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل، التي تهدف لتقديم خدمات حجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام لضيوف الرحمن، حسب “واس”.

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أكثر من 130 معلمًا

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، أنها خصصت عددًا من الحلقات القرآنية.

وأوضحت أن الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصًا منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أداء المناسك العربات الكهربائية المسجد الحرام رئاسة شؤون الحرمين مكة المكرمة

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