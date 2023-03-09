الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
ميزة جديدة في سناب شات تتعلق بتغيير الباسورد.. تعرف عليها
“ومن يهن الله فما له من مكرم”.. تفحيط على علم الشواذ بولاية أمريكية
لأداء المناسك بيسر وسهولة.. تحديد مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام
مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب الدوادمي

الرئيسية

 /

محليات

 /

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان
١٢:٣٣:٣٣ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بحضور نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة، وسفير جمهورية طاجيكستان، استقبل مطار الملك عبدالعزيز، أمس الخميس، أولى رحلات لشركة “سومون اير” الطاجيكية للطيران، من دولة طاجيكستان.

ثلاث رحلات أسبوعيا

وأفاد الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر “تويتر” إلى أن الشركة التابعة لدولة طاجيكستان، بدأت في تشغيل رحلاتها من وإلى المطار بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

اقرأ أيضا:

إطلاق خدمة نقل ضيوف الرحمن مجانًا من مطار الملك عبدالعزيز إلى الحرم

مطار الملك عبد العزيز: غرامة 5 آلاف ريال لنقل المسافرين بهذه الطريقة

أول رحلة منتظمة

ووصلت الرحلة رقم “SZ -125” التابعة لشركة “سومون إير” الطاجيكية للطيران إلى جدة قادمة من العاصمة الطاجكية دوشنبيه في تمام الساعة الـ 5.30 من مساء أمس، وعلى متنها 160 مسافرًا،التي تعدُّ أول رحلة منتظمة بشكل مباشر على مدى أكثر من ثلاثين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر فبراير عام 1992م.

تعزيز العلاقات والتبادل التجاري

وسيربط طيران “سومون إير” بين العاصمة دوشنبيه ومدينة خوجند إلى مدينة جدة بشكل مباشر من خلال ثلاث رحلات طيران، حيث ستبرمج يومي الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حسب “واس”.

ويأتي تسيير هذه الرحلات المنتظمة المباشرة انطلاقاً من تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك المسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين،وجذب السائحين السعوديين إلى طاجيكستان.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم استقبال أول رحلة جوية دولة طاجيكستان مطار الملك عبدالعزيز مطار جدة الدولي

مواد ذات صلة

المزيد
«شرطة القصيم» تعلق على فيديو منتشر لشخص يعاني من اعتلالاتٍ نفسية

«شرطة القصيم» تعلق على فيديو منتشر لشخص يعاني من اعتلالاتٍ نفسية

٠١:٣٤ م، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٢٠
الكناني: لا نية لتمديد معرض الكتاب وفعالياته تنتهي الجمعة

الكناني: لا نية لتمديد معرض الكتاب وفعالياته تنتهي الجمعة

٠٥:٤٢ م، الخميس، ١٣ مارس ٢٠١٤
ضبط 10 مخالفين أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة

ضبط 10 مخالفين أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة

٠٩:١١ م، الأربعاء، ١١ أغسطس ٢٠٢١
تحذير مهم للمبتعثين في أمريكا

تحذير مهم للمبتعثين في أمريكا

١٠:٣٩ م، السبت، ٢٨ أبريل ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *