مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة جوية من طاجيكستان

تواصل – فريق التحرير:

بحضور نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة، وسفير جمهورية طاجيكستان، استقبل مطار الملك عبدالعزيز، أمس الخميس، أولى رحلات لشركة “سومون اير” الطاجيكية للطيران، من دولة طاجيكستان.

ثلاث رحلات أسبوعيا

وأفاد الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر “تويتر” إلى أن الشركة التابعة لدولة طاجيكستان، بدأت في تشغيل رحلاتها من وإلى المطار بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

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أول رحلة منتظمة

ووصلت الرحلة رقم “SZ -125” التابعة لشركة “سومون إير” الطاجيكية للطيران إلى جدة قادمة من العاصمة الطاجكية دوشنبيه في تمام الساعة الـ 5.30 من مساء أمس، وعلى متنها 160 مسافرًا،التي تعدُّ أول رحلة منتظمة بشكل مباشر على مدى أكثر من ثلاثين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر فبراير عام 1992م.

تعزيز العلاقات والتبادل التجاري

وسيربط طيران “سومون إير” بين العاصمة دوشنبيه ومدينة خوجند إلى مدينة جدة بشكل مباشر من خلال ثلاث رحلات طيران، حيث ستبرمج يومي الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حسب “واس”.

ويأتي تسيير هذه الرحلات المنتظمة المباشرة انطلاقاً من تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك المسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين،وجذب السائحين السعوديين إلى طاجيكستان.