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أبرزها الأدلة الجنائية.. وزير الداخلية يدشن عددا من المشروعات بالمنطقة الشرقية

أبرزها الأدلة الجنائية.. وزير الداخلية يدشن عددا من المشروعات بالمنطقة الشرقية

أبرزها الأدلة الجنائية.. وزير الداخلية يدشن عددا من المشروعات بالمنطقة الشرقية
١٢:٠٦:١٠ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس الخميس، عددًا من المشروعات التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية.

وتم ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.

متطلبات العمل الأمني

وذكرت وزارة الداخلية أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتوفير كافة متطلبات العمل الأمني بما يعزز أداء القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها للمحافظة على الأمن والسلامة.

أحدث تقنيات الجرائم

وشملت المشروعات التي دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود، في المنطقة مبنى إدارة الأدلة الجنائية الذي يضم معامل متخصصة تعمل بأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الجرائم الالكترونية، والجرائم الكيميائية، والتصوير الجنائي، والطب الشرعي، إلى جانب معمل الاختبارات البيولوجية، ومعمل الإرهاب البيولوجي والأسلحة الجرثومية، ومعمل الإطلاق والسلاح، ومعمل الاستكشاف والسوابق، ومعمل التزييف والتزوير، إلى جانب قسم مسرح الجريمة.

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مبنى دوريات الأمن

وتضمنت المشروعات، مبنى دوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية ليكون ضمن منظومة المواقع الداعمة للعمل التكاملي في الأمن العام بالمنطقة وخاصة في المجال الجنائي.

وشملت المشروعات كذلك، نادي منسوبي وزارة الداخلية في عرعر، الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المقاييس الإنشائية، حيث يوفر مبان نموذجية ومرافق تعليمية ورياضية وصحية وترفيهية، ويقدم خدمات نوعية لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية في المنطقة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأدلة الجنائية المنطقة الشرقية مشاريع أمنية وزير الداخلية

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