“ومن يهن الله فما له من مكرم”.. تفحيط على علم الشواذ بولاية أمريكية

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وثق مقطع فيديو، التقطته كاميرا مثبتة، بأحد شوارع مدينة فورت لودرديل، بولاية فلوريدا الأمريكية، قيام قائد سيارة بالتفحيط فوق علم الشواذ المرسوم على الإسفلت.

علم الشواذ:

وحاز الفيديو، الذي نشرته حسابات بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على آلاف المشاهدات، وتعمد قائد السيارة الضغط على المكابح والوقود معا، لتدور إطارات السيارة محدثة علامات على الإسفلت، الذي يظهر العلم عليه، مما أدى إلى تشوهه.

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ضبط شواذ

وفي سياق متصل، واصلت الحكومة الكويتية توجيه الضربات الموجعة للشواذ جنسيًا وتجار المخدرات، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 10 من ديسمبر الماضي، عن ضبط 14 شخصاً في حملة أمنية مكثفة لإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأوضحت “الداخلية” في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن الحملة جاءت بالتعاون مع اللجنة الرباعية على المعاهد الخاصة بالمساج في محافظة حولي، حيث تم ضبط شواذ ومتحولين جنسيًا. يأتي ذلك بعد إعلان وارة الداخلية الكويتية، إلقاء القبض على 18 مثليًا ومتشبه بالجنس في الآخر، بأحد معاهد التدليك.