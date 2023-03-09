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في رحلة تصل لـ 16 ألف كم.. لما يفضل الروس الفرار لهذه الدولة

في رحلة تصل لـ 16 ألف كم.. لما يفضل الروس الفرار لهذه الدولة

في رحلة تصل لـ 16 ألف كم.. لما يفضل الروس الفرار لهذه الدولة
١١:٢٤:٤٧ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، وصلت أعداد كبيرة من الروس إلى الأرجنتين، التي توفر ملاذا آمنا لهم.

فرار الروس للأرجنتين:

وبحسب الوكالة فإنه بالرغم من الرحلة الشاقة، التي تمتد لأكثر من 16 ألف كيلو متر، والتكلفة المالية المرتفعة، فقد اختار بعض الروس، الفرار من بلادهم إلى الأرجنتين.

وأوضحت أن ذلك كان اختيرا لهم بالرغم من معاناة الأرجنيتن من أزمات اقتصادية، وتضخم يقترب من 100%.

عدد الروس المهاجرين:

ويصل العديد من المهاجرين إلى بوينس آيرس عبر طرق ملتوية تتضمن فترات توقف متعددة.

وتعتبر اسطنبول وأديس أبابا ودبي، أسرع الطرق، وهي تكلف ما يزيد عن 1500 دولار لتذكرة الذهاب فقط، وأقصر رحلة تمتد لـ27 ساعة تقريبا.

وقد وصل أكثر من 4500 روسي، بزيادة أربعة أضعاف عن العام السابق في يناير الماضي.

كما دخل إلى الأرجنتين 22 ألف روسي منذ بداية العام الماضي، حيث غادر 60 في المئة منهم البلاد بعد فترة، ولا توجد بيانات متاحة عن المكان الذي ذهبوا إليه، بحسب وزارة الهجرة الأرجنتينية.

إنجاب الروس للأطفال:

وبين التقرير أيضا أنه يمكن للروس الذين لا يخططون لإنجاب طفل دخول البلاد بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر، ثم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب أو تأشيرة رحالة رقمي، للذين يعملون عن بعد، أثناء تواجدهم في البلاد.

فيما رحبت الحكومة الأرجنتينية بالوافدين الروس الذين يخططون للبقاء، بينما تفحص في أوراق الذين يفدون لولادة أطفالهم فقط، للحصول على جواز السفر ،ثم يغادرون.

وكانت 33 امرأة روسية في الثلث الثالث من الحمل قد وصلن في فبراير الماضي،على متن رحلة واحدة للخطوط الجوية الإثيوبية عبر أديس أبابا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأرجنتين روسيا فرار الروس

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