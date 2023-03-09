بعد زلزال تركيا.. مخاوف من وقوع كارثة بسبب بركان في السلفادور

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تفاعل رواد السوشيال ميديا، مع مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”، أظهر تصاعد أدخنة بركان Chaparrastique، ورصدت وسائل إعلام مخاوف من انفجار البركان أو فورانه بشكل مفاجئ، مما قد يسبب كارثة.

دخان كثيف

وأظهر الفيديو تصاعد كميات كثيفة من الدخان من فوهة البركان، في السلفادور، ولكن دون ظهور حمم بركانية، كما لا توجد تصريحات رسمية حول إخلاء السكان أو إعلان الإنذار.

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النشاط البركاني

وتقع السلفادور على امتداد حزام النار بالمحيط الهادئ، وتخضع بالتالي لنشاط هام في الطبقات القارية، بما في ذلك كثرة الزلازل والنشاط البركاني، حسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

وتعرضت السلفادور لزلزال مدمر في 13 من يناير عام 2001، الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وتسبب في انهيار أرضي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.

وبعدها بشهر فقط، وتحديدا في 13 من فبراير عام 2001، وقع زلزال آخر أسفر عن مقتل 255 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 20 ٪ من المساكن في البلاد.

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وثق مقطع فيديو الانهيارات الصخرية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي.

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الصخور التي تدحرجت من على سفح أحد الجبال بمحاذاة المنازل السكنية في منطقة كاهتا التابعة لولاية آدي يامان التركية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد.

تأثيرات الزلزال

ويقول خبراء إن الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا الشهر الماضي أحدثت تغييرًا هائلاً في الصفائح التكتونية، التي “تجلس” أو تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره إلى ثلاثة أمتار.

وكشف خبراء الأرصاد أن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.