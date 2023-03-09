شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب الدوادمي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول جنوب الدوادمي.

أمطار وسيول بالدوادمي

وأظهر المقطع، أجواء الدوامي أثناء هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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